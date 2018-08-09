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Bloomberg рассказало о «сумасшедших» азиатов
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Bloomberg рассказало о «богатых сумасшедших азиатах» 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: соцсети
Сингапур является символом богатства в Юго-Восточной Азии, а проживающие в нем высоко обеспеченные азиаты — это "люди следующего уровня, необоснованно и нелепо богатые", отмечает агентство Bloomberg.
В материале говорится, что 15 августа выйдет фильм "Сумасшедшие богатые азиаты" — о жизни высоко обеспеченного населения в Сингапуре. Фильм снят по одноименной книге Кевина Квана 2013 года. В книге автор описал то абсурдное богатство, которое есть в Сингапуре, а также поведение отдельных групп обеспеченного класса.
Bloomberg отмечает, что теперь те, кто в старшей группе, сейчас в возрасте 50-60 лет, они тратят династическое богатство от недвижимости и банковского бизнеса, созданное в Юго-Восточной Азии. Они устраивают шикарные вечеринки и носят дорогие украшения. Однако это "изощренное шоу переоцененного гламура" показывается только самым близким.
В отличие от них младшая группа — те, которые родились в 1980-х годах, не имеет проблем с демонстрацией своих богатств. Так, они приобрели большую часть своего богатства через семейные фонды. Рожденные в 1980-х с радостью позируют на камеру, чтобы показать своим подписчикам в социальных сетях. как они развлекаются в закрытом сингапурском клубе "1880", в котором один ресепшн сделан из полуторатонного куска кварца.
Пятьдесят лет спустя Сингапур остается символом богатства в Юго-Восточной Азии, отмечает агентство. Государство из торгового порта и транспортного узла стало глобальной финансовой столицей благодаря потоку инвестиций в банковскую отрасль, которая в настоящее время занимает четвертое место в мире по конкурентоспособности, поясняет Bloomberg со ссылкой на индекс глобальных финансовых центров.
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