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Южная Корея пока не ведет переговоров с КНДР
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Южная Корея пока не ведет никаких переговоров с КНДР о новом саммите 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Южная Корея и КНДР пока не ведут никаких переговоров о новой встрече их лидеров, которую предполагалось провести осенью этого года, сообщил журналистам официальный представитель южнокорейского министерства по делам национального объединения Пэк Тхэ Хён.
"Пока не проводится никаких переговоров с северной стороной", — заявил он на брифинге в среду, отвечая на вопрос о возможной подготовке к новой встрече в верхах.
Первая встреча нынешнего северокорейского лидера Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина состоялся 27 апреля в демилитаризованной зоне в приграничном пункте Пханмунджом. Согласно принятой тогда совместной декларации лидеров двух корейских государств, Мун Чжэ Ин решил посетить Пхеньян осенью этого года.
Вторая неофициальная встреча Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына прошла в Пханмунджоме в мае в преддверии переговоров на высшем уровне между США и КНДР о денуклеаризации и улучшении двусторонних отношений.
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