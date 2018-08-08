В Китае создана лаборатория биобезопасности высокого уровня

Харбин , 8 августа / Синьхуа / — Лаборатория биобезопасности высокого уровня во вторник начала работу в городе Харбин, административном центре провинции Хэйлунцзян /Северо-Восточный Китай /.

Первая в Китае лаборатория биологической безопасности четвертого уровня /BSL-4/ для крупных животных открылась после аккредитации китайского компетентного ведомства.

BSL-4 является самым высоким уровнем биобезопасности.

Национальная лаборатория контроля над болезнями животных позволит стимулировать исследования, усилить профилактику и контроль над высокоинфекционными заболеваний в стране, отметили в Харбинском научно-исследовательском ветеринарном институте при Академии сельскохозяйственных наук Китая.

В лаборатории могут проводиться анализы на патогены всех известных основных инфекционных заболеваний у животных, сообщили в институте.

Лаборатория также будет сотрудничать с другими научно-исследовательскими институтами в изучении методов профилактики и контроля над высокоинфекционными заболеваниями в целях охраны животноводства и обеспечения здоровья населения. -0-