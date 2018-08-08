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В Китае создана лаборатория биобезопасности высокого уровня
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В Китае создана лаборатория биобезопасности высокого уровня 

ИА Синьхуа 39 минут назад
Харбин, 8 августа /Синьхуа/ — Лаборатория биобезопасности высокого уровня во вторник начала работу в городе Харбин, административном центре провинции Хэйлунцзян /Северо-Восточный Китай/.
Первая в Китае лаборатория биологической безопасности четвертого уровня /BSL-4/ для крупных животных открылась после аккредитации китайского компетентного ведомства.
BSL-4 является самым высоким уровнем биобезопасности.
Национальная лаборатория контроля над болезнями животных позволит стимулировать исследования, усилить профилактику и контроль над высокоинфекционными заболеваний в стране, отметили в Харбинском научно-исследовательском ветеринарном институте при Академии сельскохозяйственных наук Китая.
В лаборатории могут проводиться анализы на патогены всех известных основных инфекционных заболеваний у животных, сообщили в институте.
Лаборатория также будет сотрудничать с другими научно-исследовательскими институтами в изучении методов профилактики и контроля над высокоинфекционными заболеваниями в целях охраны животноводства и обеспечения здоровья населения. -0-
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