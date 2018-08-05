В Кашмире ликвидированы пять террористов

Индийским силам безопасности удалось ликвидировать пять боевиков из действующей в округе Шопиан на юге штата Джамму и Кашмир ячейки террористической группировки "Лашкар-и-Таиба (запрещена в РФ ). Операция началась в пятницу после того, как была получена информация о местонахождении группы террористов в одной из деревень. Полиция направилась в это поселение, и когда приблизилась к подозрительному дому, злоумышленники открыли огонь из него.

"Во время операции террористы, скрывавшиеся в доме, начали обстрел поисковой группы. Полицейские открыли ответный огонь, в результате чего было ликвидировано пять боевиков", — сказано в заявлении полиции.

Как отметили военные источники, группа террористов из этой ячейки была причастна к убийству сотрудника полиции, а также краже оружия у охраны одного из политических деятелей.

"Операция была начата в пятницу вечером и завершилась в субботу. Среди убитых — лидер группы Умар Малик, активность которого попала в поле зрения полиции в апреле этого года, и четверо завербованных им молодых людей", — отметил источник в полиции штата.

Вместе с тем после завершения операции возникла также стычка между силами безопасности и жителями местных поселений, которые организовали протестные движения против действий полиции. По их мнению, "предоставленные полицейским чрезмерные полномочия негативным образом сказываются на стабильности в штате и провоцируют молодежь примыкать к организациям экстремистского толка".

В результате участники протеста начали закидывать сотрудников полиции камнями, которые были вынуждены открыть огонь для защиты. По данным очевидцев, ранения получили порядка 20 человек, один из которых от полученных ран скончался.