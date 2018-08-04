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В ООН выступили с жестким обвинением к КНДР
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СМИ: В ООН обвинили КНДР в обходе санкций Совбеза 

RT на русском 4 августа 2018
Фото: РИА Новости
Эксперты ООН опубликовали доклад, в котором указывается, что Северная Корея якобы обходит санкции, введённые против неё Советом безопасности международной организации.
Об этом сообщает NHK.
По данным телеканала, ссылающегося на доклад, Северная Корея якобы использует иностранные корабли для организации поставок нефти в обход санкций. Уточняется, что перекачка с танкеров необходимого КНДР топлива происходит прямо в открытом море.
Также в документе указывается, что Пхеньян якобы этой весной в нарушение санкций экспортировал во Вьетнам уголь.
Ранее США обвинили Россию в нарушении резолюций СБ ООН по Северной Корее.
Кандидат исторических наук, доцент кафедры политических исследований России и постсоветского пространства Института политики, права и социального развития МГГУ имени М. А. Шолохова Владимир Шаповалов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил обещание США снять санкции с КНДР после полной денуклеаризации.
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