В ООН выступили с жестким обвинением к КНДР

СМИ: В ООН обвинили КНДР в обходе санкций Совбеза

Об этом сообщает NHK.

По данным телеканала, ссылающегося на доклад, Северная Корея якобы использует иностранные корабли для организации поставок нефти в обход санкций. Уточняется, что перекачка с танкеров необходимого КНДР топлива происходит прямо в открытом море.

Также в документе указывается, что Пхеньян якобы этой весной в нарушение санкций экспортировал во Вьетнам уголь.

Ранее США обвинили Россию в нарушении резолюций СБ ООН по Северной Корее.