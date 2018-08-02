Китай призвал США перестать заниматься шантажом

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что Китай призывает американскую сторону вернуться к здравому смыслу в торговом вопросе. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Во-первых, мы призываем американскую сторону выправить свою позицию, не заниматься шантажом, это бесполезно в отношении Китая. Во-вторых, мы призываем американскую сторону вернуться к здравому смыслу, не нужно постоянно действовать импульсивно", — сказал Гэн Шуан.

Он также подчеркнул, что Китай всегда готов к решению вопросов посредством переговоров.