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Китай призвал США перестать заниматься шантажом
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Китай призвал США перестать заниматься шантажом 

Газета.Ru 2 августа 2018
Фото: David Gray/Reuters
Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что Китай призывает американскую сторону вернуться к здравому смыслу в торговом вопросе. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Во-первых, мы призываем американскую сторону выправить свою позицию, не заниматься шантажом, это бесполезно в отношении Китая. Во-вторых, мы призываем американскую сторону вернуться к здравому смыслу, не нужно постоянно действовать импульсивно", — сказал Гэн Шуан.
Он также подчеркнул, что Китай всегда готов к решению вопросов посредством переговоров.
Ранее сообщалось, что администрация США планирует ввести пошлины в 25% на импорт китайских товаров и услуг на сумму $200 млрд
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