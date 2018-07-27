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Яншань — глубоководный порт близ Шанхая
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Яншань — глубоководный порт близ Шанхая 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Шанхай, 26 июля /Синьхуа/ — Расположенный в устье залива Ханчжоу глубоководный портовый район Яншань близ Шанхая /Восточный Китая/ сформирован из нескольких десятков островов и рифов. Это первый построенный на морских островах порт в Китае. На настоящий момент Яншань установил контакты по товарно-контейнерной торговле с более 500 портами в 214 странах и районах мира. В 2017 году объем грузооборота порта впервые превысил 40 млн TEU, достигнув отметки в 40,233 млн TEU — на 8,3 проц выше, чем в 2016 году.
Шанхай, 26 июля /Синьхуа/ — Расположенный в устье залива Ханчжоу глубоководный портовый район Яншань близ Шанхая /Восточный Китая/ сформирован из нескольких десятков островов и рифов. Это первый построенный на морских островах порт в Китае. На настоящий момент Яншань установил контакты по товарно-контейнерной торговле с более 500 портами в 214 странах и районах мира. В 2017 году объем грузооборота порта впервые превысил 40 млн TEU, достигнув отметки в 40,233 млн TEU — на 8,3 проц выше, чем в 2016 году.
Шанхай, 26 июля /Синьхуа/ — Расположенный в устье залива Ханчжоу глубоководный портовый район Яншань близ Шанхая /Восточный Китая/ сформирован из нескольких десятков островов и рифов. Это первый построенный на морских островах порт в Китае. На настоящий момент Яншань установил контакты по товарно-контейнерной торговле с более 500 портами в 214 странах и районах мира. В 2017 году объем грузооборота порта впервые превысил 40 млн TEU, достигнув отметки в 40,233 млн TEU — на 8,3 проц выше, чем в 2016 году.
Шанхай, 26 июля /Синьхуа/ — Расположенный в устье залива Ханчжоу глубоководный портовый район Яншань близ Шанхая /Восточный Китая/ сформирован из нескольких десятков островов и рифов. Это первый построенный на морских островах порт в Китае. На настоящий момент Яншань установил контакты по товарно-контейнерной торговле с более 500 портами в 214 странах и районах мира. В 2017 году объем грузооборота порта впервые превысил 40 млн TEU, достигнув отметки в 40,233 млн TEU — на 8,3 проц выше, чем в 2016 году.
Шанхай, 26 июля /Синьхуа/ — Расположенный в устье залива Ханчжоу глубоководный портовый район Яншань близ Шанхая /Восточный Китая/ сформирован из нескольких десятков островов и рифов. Это первый построенный на морских островах порт в Китае. На настоящий момент Яншань установил контакты по товарно-контейнерной торговле с более 500 портами в 214 странах и районах мира. В 2017 году объем грузооборота порта впервые превысил 40 млн TEU, достигнув отметки в 40,233 млн TEU — на 8,3 проц выше, чем в 2016 году.
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