Девочка съела немытые фрукты и заразила мозг

В Индии врачи обнаружили в мозге восьмилетней девочки более 100 яиц ленточного червя, сообщает газета The Hindu.
Пациентка поступила в больницу города Гургаон с жалобами на сильную головную боль и эпилептические припадки, которые продолжались в течение шести месяцев.
Сначала врачи диагностировали у ребенка нейроцистицеркоз и прописали стероиды. В результате приема лекарств у девочки начались проблемы с дыханием, значительно увеличилась масса тела. Из-за этого она утратила возможность самостоятельно передвигаться.
Родители отвели ребенка к другому врачу. Сделав компьютерную томографию, он обнаружил, что в мозге пациентки находится более сотни яиц солитера, попавших туда через кровеносную систему из кишечника.
После приема противоотечных и противопаразитарных препаратов девочка выздоровела и снова смогла ходить.
"Люди не подозревают, что заражение мозга ленточным червем довольно распространено. Попадание паразита в организм происходит от случайного употребления в пищу плохо вымытых фруктов, овощей и плохо приготовленного мяса, зараженного свиным цепнем", — рассказал глава неврологического отделения больницы Правин Гупта.