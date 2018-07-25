Девочка съела немытые фрукты и заразила мозг

В Индии девочка съела немытые фрукты и заразилась мозговыми паразитами

В Индии врачи обнаружили в мозге восьмилетней девочки более 100 яиц ленточного червя, сообщает газета The Hindu.

Пациентка поступила в больницу города Гургаон с жалобами на сильную головную боль и эпилептические припадки, которые продолжались в течение шести месяцев.

Сначала врачи диагностировали у ребенка нейроцистицеркоз и прописали стероиды. В результате приема лекарств у девочки начались проблемы с дыханием, значительно увеличилась масса тела. Из-за этого она утратила возможность самостоятельно передвигаться.

Родители отвели ребенка к другому врачу. Сделав компьютерную томографию, он обнаружил, что в мозге пациентки находится более сотни яиц солитера, попавших туда через кровеносную систему из кишечника.

После приема противоотечных и противопаразитарных препаратов девочка выздоровела и снова смогла ходить.