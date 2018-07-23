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Изъятию телефонов у японцев в России нашли объяснение
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Российская таможня объяснила изъятие у японцев спутниковых телефонов 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Wikimedia
Российская таможня на Курилах объяснила изъятие у японских туристов спутниковых телефонов, передает РИА "Новости".
Как сообщил представитель Дальневосточного таможенного управления, телефоны не были задекларированы, у туристов также не было разрешения на их вво.
"У японских туристов задержали шесть спутниковых телефонов по двум причинам: японцы не получили разрешение на их ввоз от Роскомнадзора и телефоны не были задекларированы. Они изъяты и находятся на таможенном посту", — сказал представитель таможни.
Отмечается, что ввоз в Россию таких средств связи, как спутниковые телефоны, требует разрешения.
Ранее Япония выразила протест России из-за конфискации спутниковых телефонов у представителей японского правительства во время недавнего посещения южных Курил.
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