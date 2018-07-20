Дайнеко выставила напоказ иномарку за 12 млн

«Смартфон на колесах»: Дайнеко выставила напоказ иномарку за 12 миллионов

Еще совсем недавно певица Виктория Дайнеко жаловалась на неудачи в личной жизни. Теперь артистка вышла в Сеть с радостным изветием. Причиной приподнятого настроения Дайнеко является отнюдь не новая любовь, а люксовая иномарка.

Певица опубликовала в своем Instagram фото красного Mercedes-Benz SL-Class, стоимость которого оценивается в 12 миллионов рублей. Автомобиль произвел сильное впечатление на подписчиков Дайнеко.

"Мой новый смартфон на колесах" — подписала публикацию Виктория. В ответ на это в сторону певицы посыпалась масса комплиментов от поклонников: "Поздравляю! Созданы друг для друга", "Две красотки! Шикарная машина, подстать своей хозяйке", — написали они.

Стоит отметить, что некоторые обитатели Всемирной паутины стали рассуждать на тему того, откуда у певицы такие доходы. Однако преданные фанаты творчества Дайнеко незамедлительно встали на защиту кумира.

"Считать чужие деньги — неприлично. Следите за собой!", — написала одна из слушательниц.

Публикация от Виктория Дайнеко (@victoriadaineko) 20 Июл 2018 в 3:24 PDT Ранее певица опубликовала неоднозначный пост, в котором дала понять, что ее утомили постоянные перипетии в личной жизни. Фолловеры были шокированы, ведь совсем недавно сообщалось, что Виктория нашла любовь.

Артистка не скрывала, что ее сердце занято, однако она не хотела афишировать имя и показывать лицо избранника. Молодой человек даже присутствовал на дне рождении Дайнеко, о чем наперебой рассказывали подруги Виктории. Также сообщалось, что друг Виктории был единственным мужчиной на празднике и он не имеет никакого отношения к шоу-бизнесу.