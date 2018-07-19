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Срочно: Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в ОАЭ
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Срочно: Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в ОАЭ 

ИА Синьхуа 1 час назад
Абу-Даби, 19 июля /Синьхуа/ — Председатель КНР Си Цзиньпин сегодня вечером по местному времени прибыл в Абу-Даби и начал государственный визит в ОАЭ. —0—
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