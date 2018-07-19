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В Дагестане проведут Дни индийской культуры и фестиваль индийского кино
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В Дагестане проведут Дни индийской культуры и фестиваль индийского кино 

«Это Кавказ» 54 минуты назад
Фото: «Это Кавказ»
Делегация из Индии предложила провести в Дагестане Дни индийской культуры и фестиваль индийского кино в рамках развития сотрудничества в сфере культуры.
Власти Дагестана вместе с представителями Республики Индия во главе с Полномочным послом Индия в РФ Гангадхараном Баласубраманианом обсудили перспективы экономического сотрудничества, при этом особое внимание было уделено развитию культурных связей.
«Вы правильно сказали, что экономика — это основа, но это еще не все. Мы нарастим наши связи, главное, чтобы мы дружили и были ближе друг другу. Индийские фильмы — это сплошной позитив», — заявил премьер Дагестана Артем Зденов. Его слова передаются на сайте регионального правительства.
Также дагестанский премьер поддержал инициативу индийской стороны о привлечении профессоров из Индии для преподавания в вузах республики.
В течение трех дней ознакомительного визита в Дагестан делегация из Индии посетит несколько предприятий республики и вузы.
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