В Дагестане проведут Дни индийской культуры и фестиваль индийского кино

Делегация из Индии предложила провести в Дагестане Дни индийской культуры и фестиваль индийского кино в рамках развития сотрудничества в сфере культуры.

Власти Дагестана вместе с представителями Республики Индия во главе с Полномочным послом Индия в РФ Гангадхараном Баласубраманианом обсудили перспективы экономического сотрудничества, при этом особое внимание было уделено развитию культурных связей.

«Вы правильно сказали, что экономика — это основа, но это еще не все. Мы нарастим наши связи, главное, чтобы мы дружили и были ближе друг другу. Индийские фильмы — это сплошной позитив», — заявил премьер Дагестана Артем Зденов. Его слова передаются на сайте регионального правительства.

Также дагестанский премьер поддержал инициативу индийской стороны о привлечении профессоров из Индии для преподавания в вузах республики.

В течение трех дней ознакомительного визита в Дагестан делегация из Индии посетит несколько предприятий республики и вузы.