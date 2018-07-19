На границе России и Китая изъяли крупную партию бивней мамонта

Общая стоимость конфискованного нелегального товара оценивается в 106 миллионов юаней (около 15,8 миллиона долларов), среди прочего китайские таможенники изъяли 156 бивней мамонта, 2 бивня слона, 1276 рогов антилопы, 406 клыков моржей, 70 медвежьих зубов, 226 бивней нарвалов, а также медвежью желчь и морские огурцы.

Инцидент произошел еще 26 апреля, однако власти сообщили о нем только в четверг. За последние годы это самое крупное разовое изъятие частей тел редких и уже вымерших животных.

Грузовая фура въехала в Китай с российской территории через КПП Хулинь в провинции Хэйлунцзян 26 апреля. Сотрудники таможни проверили номер российского грузовика и обнаружив, что во время последнего посещения Китая, он был в стране 24 дня, подняли тревогу. Им показалось подозрительным, что автомобиль так долго находился в КНР.

Сотрудники таможни попросили водителя открыть прицеп грузовика, чтобы проверить его содержимое. В декларации было обозначено, что грузовик перевозит соевые бобы, после проверки выяснилось, что большая часть товара покрылась плесенью, хотя в документах был обозначен товар хорошего качества по высокой цене, этот факт вызвал дополнительные подозрения.

Как отмечается в сообщении, водитель вел себя довольно нервно, все время пытался показать таможенникам фотографии товара на своем мобильном телефоне. Однако таможенники решили лично осмотреть весь грузовик. Спустя несколько часов они обнаружили потайной отсек в прицепе, а в нем многочисленные мешки с запрещенными предметами.

Через некоторое время на место прибыла полиция, был задержан водитель грузовика, а также владелец фуры, который прятался на выезде с КПП, оба она граждане России. В настоящий момент неизвестно, находятся ли они до сих пор под стражей.

Местная полиция начала расследование, в ходе которого были задержаны еще шесть граждан Китая.