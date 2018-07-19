КНДР пока не планируют включать в альянс SkyTeam Cargo — вице-президент

ВЛАДИВОСТОК , 19 июл /ПРАЙМ/, Светлана Задера. Вице-президент альянса SkyTeam Cargo Николас Ван дер Линден сообщил РИА Новости , что пока нет планов включать в него КНДР

"Из-за политической ситуации пока нет планов включать Северную Корею в этот альянс… Очень тяжело предсказать ситуацию, несмотря на то, что есть улучшения с Северной Кореей. Поэтому мы не можем дать четкую оценку", — сказал Ван дер Линден.

По его словам, у рынка КНДР есть потенциал, но из-за политической ситуации реализовать его пока не получается.

Также Ван дер Линден отметил, что альянс работает с Южной Кореей, и это достаточно большой игрок на рынке.