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КНДР пока не планируют включать в альянс SkyTeam Cargo — вице-президент
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КНДР пока не планируют включать в альянс SkyTeam Cargo — вице-президент 

Прайм 49 минут назад
ВЛАДИВОСТОК, 19 июл /ПРАЙМ/, Светлана Задера. Вице-президент альянса SkyTeam Cargo Николас Ван дер Линден сообщил РИА Новости, что пока нет планов включать в него КНДР.
"Из-за политической ситуации пока нет планов включать Северную Корею в этот альянс… Очень тяжело предсказать ситуацию, несмотря на то, что есть улучшения с Северной Кореей. Поэтому мы не можем дать четкую оценку", — сказал Ван дер Линден.
По его словам, у рынка КНДР есть потенциал, но из-за политической ситуации реализовать его пока не получается.
Также Ван дер Линден отметил, что альянс работает с Южной Кореей, и это достаточно большой игрок на рынке.
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