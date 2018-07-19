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Встреча в небесах на востоке Китая
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Встреча в небесах на востоке Китая 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Сямэнь /пров. Фуцзянь/, 18 июля /Синьхуа/ — На фото — два самолета «встречаются» на фоне заката в небе над городом Сямэнь /провинция Фуцзянь, Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Цзэн Дэмэн
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