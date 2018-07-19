Вышла в свет книга на английском языке с подробным изложением результатов исследований деятельности японского «отряда 731»

Харбин , 19 июля / Синьхуа / — Британское издательство Fonthill Media выпустило книгу на английском языке об «отряде 731» — секретной японской базе времен Второй мировой войны, проводившей исследования и опыты в области биологического и химического оружия. Об этом сообщили на этой неделе в Центре международных исследований «отряда 731» Харбинской академии общественных наук /пров. Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай /.

Книга, получившая название «Отряд 731': лаборатория дьявола, восточный Освенцим — биологическая война Японии в Китае в 1933-45 гг.», была совместно написана директором названного центра Ян Яньцзюнем и профессором истории из Колледжа Макалестера /штат Миннесота, США / Тань Жуцянем.

Ян Яньцзюнь рассказал, что книга была выпущена в мае одновременно в Великобритании , США и Канаде . Скоро книга будет опубликована на корейском и японском языках.

При написании книги были использованы данные последних исследований, выполненных экспертами из Японии, России и США, а также документы и новые находки, обнаруженные в Северо-Восточном Китае, на месте, где располагался «отряд 731». В издании раскрыты преступления, совершенные японскими агрессорами в 1930-40 гг., в частности бактериологическая война и эксперименты на людях.

"Отряд 731" был создан в Харбине в 1935 году как сверхсекретная исследовательская база для разработки биологического и химического оружия и являлся руководящим центром биологической войны Японии в Китае и Юго-Восточной Азии в годы Второй мировой войны.

Японские правые силы пытались скрыть информацию об отряде и даже отрицать сам факт его существования.

Бывшая территория базы «отряда 731» в Харбине была сохранена. В настоящее время она представляет собой крупнейший в мире комплекс руин, связанных с бактериологической войной, и служит доказательством преступлений Японии против человечества. -0-