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В Китае с начала года за нарушение дисциплины наказали 240 тысяч человек
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В Китае с начала года за нарушение дисциплины наказали 240 тысяч человек 

Газета.Ru 35 минут назад
В Китае с начала 2018 года за нарушение дисциплины были наказаны около 240 тыс. человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на центральную комиссию Компартии страны по проверке дисциплины.
Согласно имеющейся информации, среди почти 240 тыс. нарушивших дисциплину 28 чиновников министерского и провинциального уровня.
Как отмечается, в комиссию с начала года поступило 1,68 млн обращений и жалоб из-за нарушения дисциплины, после проверки было возбуждено 302 тыс. дел. По отношению к 240 тыс. будут приняты меры, из них 201 тыс. получили партийное взыскание.
Ранее в Китае одобрили уголовное наказание за неуважение к гимну.
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