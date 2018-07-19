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В Южной Корее арестовали перебежчика из КНДР
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В Южной Корее арестовали перебежчика из КНДР 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Северокорейский перебежчик арестован по обвинению в шпионаже и передаче секретной информации о южнокорейских военных иностранному агенту, передает агентство Рёнхап со ссылкой на центральную прокуратуру Сеула.
Подозреваемый по фамилии Ли обвиняется в нарушении закона о защите военной тайны, говорится в сообщении Центральной районной прокуратуры Сеула.
По данным прокуратуры, Ли, предположительно, получил конфиденциальную информацию от бывших чиновников командования разведывательного управления министерства обороны Южной Кореи (KDIC) и продал ее агенту дипломатической миссии одной из восточноазиатских стран.
Прокуроры заявили, что произошла утечка 109 фрагментов засекреченной военной информации, включая личные данные южнокорейских шпионов, работающих в зарубежных миссиях. После обнаружения утечки все они немедленно вернулись на родину.
Прокуратура продолжает расследование, чтобы установить, замешан ли в этом деле кто-то еще.
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