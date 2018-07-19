Ещё
В Пекине проходит выставка фресок и восстановленных картин из Кэцзыэрских пещер
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Пекине проходит выставка фресок и восстановленных картин из Кэцзыэрских пещер 

ИА Синьхуа 53 минуты назад
Фото: ИА Синьхуа
Пекин, 18 июля /Синьхуа/ — В Пекине проходит выставка более 100 заморских фресок и восстановленных картин из Кэцзыэрских пещер. В прошлом они были вывезены за пределы Китая. Пещеры располагаются в волости Кэцзыэр уезда Байчэн /Синьцзян-Уйгурский АР, Северо-Западный Китай/. Начало созданию фресок и картин было положено в 3 веке н.э. Это один из самых ранних комплексов каменных пещер во всем Китае.
Пекин, 18 июля /Синьхуа/ — В Пекине проходит выставка более 100 заморских фресок и восстановленных картин из Кэцзыэрских пещер. В прошлом они были вывезены за пределы Китая. Пещеры располагаются в волости Кэцзыэр уезда Байчэн /Синьцзян-Уйгурский АР, Северо-Западный Китай/. Начало созданию фресок и картин было положено в 3 веке н.э. Это один из самых ранних комплексов каменных пещер во всем Китае.
Пекин, 18 июля /Синьхуа/ — В Пекине проходит выставка более 100 заморских фресок и восстановленных картин из Кэцзыэрских пещер. В прошлом они были вывезены за пределы Китая. Пещеры располагаются в волости Кэцзыэр уезда Байчэн /Синьцзян-Уйгурский АР, Северо-Западный Китай/. Начало созданию фресок и картин было положено в 3 веке н.э. Это один из самых ранних комплексов каменных пещер во всем Китае.
ИА Синьхуа: последние новости
Ван И встретился с генеральным директором ВОЗ Си Цзиньпин опубликовал авторскую статью в газетах ОАЭ Ван И встретился со спецпосланником премьер-министра Малайзии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский певец покончил с собой132
Россияне бегут с Дальнего Востока352
«Путин лично в ответе за вмешательство в выборы»
Россия пошла против решения США5
Россию ждет масштабный космический проект35
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия Войска
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение