В Пекине проходит выставка фресок и восстановленных картин из Кэцзыэрских пещер

Пекин, 18 июля / Синьхуа / — В Пекине проходит выставка более 100 заморских фресок и восстановленных картин из Кэцзыэрских пещер. В прошлом они были вывезены за пределы Китая . Пещеры располагаются в волости Кэцзыэр уезда Байчэн /Синьцзян-Уйгурский АР, Северо-Западный Китай/. Начало созданию фресок и картин было положено в 3 веке н.э. Это один из самых ранних комплексов каменных пещер во всем Китае.

Пекин, 18 июля /Синьхуа/ — В Пекине проходит выставка более 100 заморских фресок и восстановленных картин из Кэцзыэрских пещер. В прошлом они были вывезены за пределы Китая. Пещеры располагаются в волости Кэцзыэр уезда Байчэн /Синьцзян-Уйгурский АР, Северо-Западный Китай/. Начало созданию фресок и картин было положено в 3 веке н.э. Это один из самых ранних комплексов каменных пещер во всем Китае.

Пекин, 18 июля /Синьхуа/ — В Пекине проходит выставка более 100 заморских фресок и восстановленных картин из Кэцзыэрских пещер. В прошлом они были вывезены за пределы Китая. Пещеры располагаются в волости Кэцзыэр уезда Байчэн /Синьцзян-Уйгурский АР, Северо-Западный Китай/. Начало созданию фресок и картин было положено в 3 веке н.э. Это один из самых ранних комплексов каменных пещер во всем Китае.