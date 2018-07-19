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Китайские студенты разработали бюджетный детектор препятствий для незрячих
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Китайские студенты разработали бюджетный детектор препятствий для незрячих 

Свободная пресса 22 минуты назад
Студенты одного из авиакосмических университетов Китая разработали бюджетный детектор препятствия для незрячих людей.
Начальная стоимость детектора составляет всего 4,5 долл., передаёт агентство «Синьхуа».
По данным агентства, которое ссылается на разработчика новинки, детектор препятствий, состоящий из одного чипа и двух ультразвуковых датчиков, подаёт один звуковой сигнал, когда человек находится на расстоянии одного метра от препятствия, а также подавать сигнал дважды и трижды на расстоянии 60 см и 30 см от препятствия соответственно.
Уже известно, что молодые изобретатели будут работать над прибором дальше, чтобы сделать его более портативным, стабильным, малогабаритным и точным при обнаружении объектов.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что первый разработанный в Китае препарат для лечения рака поступит на рынок.
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