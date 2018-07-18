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В Китае создали телевизор последнего поколения с самым высоким качеством графики в мире
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В Китае создали телевизор последнего поколения с самым высоким качеством графики в мире 

Свободная пресса 36 минут назад
Представители китайской корпорации Hisense выступили с официальным заявлением о выпуске телевизора U9D последнего поколения.
По словам генерального директора компании Лю Хунсиня, им удалось провести пятикратные технические изменения, тем самым повысив качество графики ТВ-аппарата, что позволило «U9D» стать телевизором с самой высокой точностью графики в мире, пишет газета Жэньминь жибао он-лайн.
В свою очередь главный ученый Hisense Ма Сяохан отметил, что технология отображения является ключевой в компании. При этом он подчеркнул, что выпуск телевизоров «U9D» позволит китайским предприятиям выйти на лидирующие позиции в мире по качеству графики.
Примечательно, что о телевизоре нового поколения было объявлено на специальной пресс-конференции в Москве. Напомним, корпорация Hisense была официальным спонсором чемпионата мира по футболу и показала хороший образ китайской марки всей планете, а также привлекла внимание россиян к своей продукции.
Поэтому в компании надеются, что по мере углубления контактов между КНР и РФ всё больше китайских качественных марок выйдет на российский рынок.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что китайские учёные близки к созданию компьютерного чипа нового поколения.
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