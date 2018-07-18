МИД КНР: Китай и Россия не являются соперниками в Центральной Азии

ПЕКИН, 18 июля. / ТАСС /. Китай считает Россию не соперником, а партнером в Центральноазиатском регионе. Об этом в эксклюзивном интервью корреспонденту ТАСС рассказал министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И.

"Между Китаем и Россией в Центральной Азии нет так называемого соперничества, есть только сотрудничество. Китайская сторона готова с российскими партнерами прилагать совместные усилия к повышению уровня сотрудничества с регионом в области торговли и экономики, энергетики, безопасности", — указал министр.

Ван И добавил, что Китай «не будет ни создавать так называемой сферы влияния, ни претендовать на исключительные интересы в Центральной Азии», хотя «отдельные лица пытаются вслепую вбить клин между Китаем и Россией, истолковать естественные контакты между обоими государствами со странами региона как так называемое соперничество». Он указал на безуспешность «любых злонамеренных попыток спровоцировать ненависть и очернить китайско-российские отношения».