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МИД КНР: Китай и Россия не являются соперниками в Центральной Азии
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МИД КНР: Китай и Россия не являются соперниками в Центральной Азии 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТВ Центр
ПЕКИН, 18 июля. /ТАСС/. Китай считает Россию не соперником, а партнером в Центральноазиатском регионе. Об этом в эксклюзивном интервью корреспонденту ТАСС рассказал министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И.
"Между Китаем и Россией в Центральной Азии нет так называемого соперничества, есть только сотрудничество. Китайская сторона готова с российскими партнерами прилагать совместные усилия к повышению уровня сотрудничества с регионом в области торговли и экономики, энергетики, безопасности", — указал министр.
Ван И добавил, что Китай «не будет ни создавать так называемой сферы влияния, ни претендовать на исключительные интересы в Центральной Азии», хотя «отдельные лица пытаются вслепую вбить клин между Китаем и Россией, истолковать естественные контакты между обоими государствами со странами региона как так называемое соперничество». Он указал на безуспешность «любых злонамеренных попыток спровоцировать ненависть и очернить китайско-российские отношения».
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