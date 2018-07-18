Турпоток в Таиланд увеличился на 12%

Около 20 миллионов туристов побывали в Таиланде с январь по июнь этого года. Это на 12% больше, чем аналогичный показатель за первое полугодие 2017 года, сообщает «Интерфакс» с ссылкой на Bangkok Post.

Среди 20 миллионов иностранных туристов больше всего оказалось китайцев — 6 миллионов человек, малазийцев и корейцев. По информации издания, туризм — одна из ведущих сфер экономики страны и составляет 10% ВВП Таиланда. До конца года в стране готовятся принять еще почти 40 миллионов туристов. В общей сложности до конца года в Таиланде ожидается около 40 млн туристов.