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От кукурузы до электродвигателей: Южный Урал наводнят товары из Китая
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От кукурузы до электродвигателей: Южный Урал наводнят товары из Китая 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Переговоры предпринимателей из провинции Хэйлунцзян КНР и Челябинской области прошли успешно для обеих сторон, достигнуто более тысячи договорённостей, в том числе на поставку продовольственных и производственных товаров из Китая, сообщает Южно-Уральская торгово-промышленная палата (ЮУТПП).
Обсудить вопросы партнёрства из китайской провинции Хэйлунцзян в Челябинск прибыли представители 103 предприятий. Со стороны южноуральских предпринимателей в переговорах приняли участие более 350 компаний.
Если верить предварительным договорённостям, в скором времени жители Южного Урала будут есть кукурузу, замороженные овощи и фрукты, сушеный лук из Поднебесной. Также будут налажены поставки белковых добавок для скота, водосберегающего оборудования, составных частей приборостроительной техники, расходных медицинских материалов, блистерной упаковки и даже электродвигателей.
В ответ китайцы готовы поговорить «о поставках из Челябинской области зерна, льна, подсолнечника; совместном производстве топливных форсунок; продвижении на китайском рынке продукции златоустовских оружейников», — сообщают в пресс-службе ЮУТПП.
Напомним, ранее в рамках визита китайской делегации из Харбина в областной центр обсуждались перспективы развития туристического направления между двумя регионами.
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