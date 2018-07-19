В Узбекистане начали принимать карты китайской Unionpay

Ташкент, 19 июля / Синьхуа / — Терминалы системы Uzcard по всему Узбекистану начали прием карт китайской платежной системы Unionpay. Об этом в среду сообщили местные СМИ.

В Uzcard отметили, что дальнейшее развитие данного проекта является стратегически важным шагом на пути комплексного сотрудничества и взаимодействия между Uzcard и UnionPay International.

Платежная система UnionPay International — это крупнейшая и динамично развивающаяся китайская платежная система, основанная в 2002 году при поддержке Центрального банка КНР. На сегодня эмитировано свыше 5,5 млрд карт по всему миру, они принимаются к обслуживанию в более 150 странах. —0—