Посол России раскрыл объем поставок нефтепродуктов в КНДР

"Россия скрупулезно выполняет требования, установленные Советом Безопасности ООН . Мы ежемесячно отчитываемся перед комитетом 1718 о том, сколько, кто и какого поставил из России в КНДР. Впрочем, наши ежемесячные поставки невелики — в пределах 200-400 тонн", — сказал Мацегора.

Он также отметил, что в КНДР на данный момент поставляется в основном топливо таких марок, которые в России не производятся.