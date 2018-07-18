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Посол России раскрыл объем поставок нефтепродуктов в КНДР
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Посол России раскрыл объем поставок нефтепродуктов в КНДР 

Газета.Ru 1 час назад
Посол России в Северной Корее Александр Мацегора заявил, что объем поставок нефтепродуктов из России в КНДР составляет 200-400 тонн в месяц. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Россия скрупулезно выполняет требования, установленные Советом Безопасности ООН. Мы ежемесячно отчитываемся перед комитетом 1718 о том, сколько, кто и какого поставил из России в КНДР. Впрочем, наши ежемесячные поставки невелики — в пределах 200-400 тонн", — сказал Мацегора.
Он также отметил, что в КНДР на данный момент поставляется в основном топливо таких марок, которые в России не производятся.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты потребовали, чтобы два единственных легальных поставщика топлива в КНДР, Россия и Китай, прекратили его отправку.
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