Посол РФ в Японии прокомментировал идею о фонде для денуклеаризации КНДР

Япония регулярно выступает за оказание максимального давления на КНДР до ее полного ядерного разоружения. Как сообщало в июне агентство Киодо, премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о возможности создания международной структуры (фонда), через которую страны могли бы финансировать полную денуклеаризацию КНДР. До этого Токио заявлял о готовности выделить средства на проведение инспекций ядерных объектов в КНДР силами МАГАТЭ

"Что касается упомянутой идеи премьер-министра Японии, то, насколько я могу судить, пока она носит самый общий характер. Я не слышал, чтобы она была конкретизирована. Поэтому что-либо конкретное об этом сказать трудно", — сказал Галузин в интервью РИА Новости, комментируя предложение японского премьера.

"Не припоминаю я и каких-то адресных обращений к России в этой связи. Это идея японской стороны, озвучена на высшем уровне, но пока она, насколько я знаю, не конкретизирована", — отметил он, отвечая на вопрос о том, не обращалась ли Япония к России с предложением принять участие в создании международного фонда для денуклеаризации КНДР.