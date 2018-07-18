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Посол РФ в Японии прокомментировал идею о фонде для денуклеаризации КНДР
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Посол РФ в Японии прокомментировал идею о фонде для денуклеаризации КНДР 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Посол РФ в Японии Михаил Галузин заявил, что не слышал, чтобы Токио обращался к Москве с предложением принять участие в международном фонде для денуклеаризации КНДР.
Япония регулярно выступает за оказание максимального давления на КНДР до ее полного ядерного разоружения. Как сообщало в июне агентство Киодо, премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о возможности создания международной структуры (фонда), через которую страны могли бы финансировать полную денуклеаризацию КНДР. До этого Токио заявлял о готовности выделить средства на проведение инспекций ядерных объектов в КНДР силами МАГАТЭ.
"Что касается упомянутой идеи премьер-министра Японии, то, насколько я могу судить, пока она носит самый общий характер. Я не слышал, чтобы она была конкретизирована. Поэтому что-либо конкретное об этом сказать трудно", — сказал Галузин в интервью РИА Новости, комментируя предложение японского премьера.
"Не припоминаю я и каких-то адресных обращений к России в этой связи. Это идея японской стороны, озвучена на высшем уровне, но пока она, насколько я знаю, не конкретизирована", — отметил он, отвечая на вопрос о том, не обращалась ли Япония к России с предложением принять участие в создании международного фонда для денуклеаризации КНДР.
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