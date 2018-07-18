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В Японии приняли закон о развитии регионов рядом с Курилами
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В Японии приняли закон о развитии регионов рядом с Курилами 

ТАСС 2 часа назад
ТОКИО, 18 июля. /ТАСС/. Верхняя палата парламента Японии в среду приняла закон о стимулировании экономического развития японских регионов, соседствующих с российскими южными Курильскими островами. Об этом сообщило агентство Kyodo.
Ранее документ также был одобрен депутатами нижней палаты парламента. Изначально законопроект был подготовлен и внесен на рассмотрение правящей Либерально-демократической партией (ЛДП), которую возглавляет премьер-министр Синдзо Абэ.
Главной целью закона стало содействие компаниям и муниципалитетам восточной части северной префектуры Хоккайдо, в том числе города Немуро. По мнению ЛДП, это будет способствовать развитию бизнеса и предприятий на южной части Курильских островов, если Япония и РФ согласуют ведение там совместной хозяйственной деятельности. В частности, власти предлагают развивать портовую инфраструктуру в соседних с Курилами регионах и оказывать финансовую поддержку местным компаниям, которые хотят принять участие в совместных с РФ проектах.
В качестве финансовой базы для реализации законопроекта ЛДП предлагает использовать так называемый северный фонд объемом около 10 млрд иен ($91 млн), средства в который вносит государство и власти Хоккайдо.
Россия и Япония ведут консультации по вопросам совместной хозяйственной деятельности на южной части Курил по пяти направлениям — аквакультура, тепличные хозяйства, туризм, ветроэнергетика и переработка отходов. Такие начинания стороны рассматривают как шаг на пути к заключению мирного договора. Вместе с тем, как отмечают в Японии, они пока расходятся в том, как осуществлять такие проекты. Россия считает, что это необходимо делать в рамках ее законодательства, а Япония предлагает создать некую специальную юридическую систему.
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