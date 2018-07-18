В Китае опубликована Белая книга об экологическом прогрессе на Цинхай-Тибетском нагорье

Пекин, 18 июля / Синьхуа / — Пресс-канцелярия Госсовета КНР в среду опубликовала Белую книгу об экологическом прогрессе на Цинхай-Тибетском нагорье. Нагорье, которое называют и «крышей мира», «третьим полюсом», а также «водонапорной башней Азии», является естественной средой обитания редких животных и генофондом плоскогорных организмов. Это ключевой барьер экологической безопасности в Китае и Азии. Нагорье является одним из регионов страны, где большое внимание уделяется прогрессу в сфере экологии. -0-