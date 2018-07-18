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В Китае опубликована Белая книга об экологическом прогрессе на Цинхай-Тибетском нагорье
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В Китае опубликована Белая книга об экологическом прогрессе на Цинхай-Тибетском нагорье 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 18 июля /Синьхуа/ — Пресс-канцелярия Госсовета КНР в среду опубликовала Белую книгу об экологическом прогрессе на Цинхай-Тибетском нагорье.
Нагорье, которое называют и «крышей мира», «третьим полюсом», а также «водонапорной башней Азии», является естественной средой обитания редких животных и генофондом плоскогорных организмов.
Это ключевой барьер экологической безопасности в Китае и Азии. Нагорье является одним из регионов страны, где большое внимание уделяется прогрессу в сфере экологии. -0-
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