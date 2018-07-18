В Китае создали полноценную систему контроля на реках

Пекин, 17 июля / Синьхуа / — В Пекине на прошедшей сегодня пресс-конференции было заявлено, что на конец июня 2018 года в 31 административной единице провинциального уровня Китая уже создана полноценная система управляющих по делам рек, назначено более 300 тыс. управляющих по делам рек на четырех уровнях: провинций, городов, уездов и волостей. В 29 административных единицах провинциального уровня также работают более 760 тыс. управляющих по делам рек на уровне деревень. (Синьхуа)

Пекин, 17 июля /Синьхуа/ — В Пекине на прошедшей сегодня пресс-конференции было заявлено, что на конец июня 2018 года в 31 административной единице провинциального уровня Китая уже создана полноценная система управляющих по делам рек, назначено более 300 тыс. управляющих по делам рек на четырех уровнях: провинций, городов, уездов и волостей. В 29 административных единицах провинциального уровня также работают более 760 тыс. управляющих по делам рек на уровне деревень. (Синьхуа)

Пекин, 17 июля /Синьхуа/ — В Пекине на прошедшей сегодня пресс-конференции было заявлено, что на конец июня 2018 года в 31 административной единице провинциального уровня Китая уже создана полноценная система управляющих по делам рек, назначено более 300 тыс. управляющих по делам рек на четырех уровнях: провинций, городов, уездов и волостей. В 29 административных единицах провинциального уровня также работают более 760 тыс. управляющих по делам рек на уровне деревень. (Синьхуа)

Пекин, 17 июля /Синьхуа/ — В Пекине на прошедшей сегодня пресс-конференции было заявлено, что на конец июня 2018 года в 31 административной единице провинциального уровня Китая уже создана полноценная система управляющих по делам рек, назначено более 300 тыс. управляющих по делам рек на четырех уровнях: провинций, городов, уездов и волостей. В 29 административных единицах провинциального уровня также работают более 760 тыс. управляющих по делам рек на уровне деревень. (Синьхуа)

Пекин, 17 июля /Синьхуа/ — В Пекине на прошедшей сегодня пресс-конференции было заявлено, что на конец июня 2018 года в 31 административной единице провинциального уровня Китая уже создана полноценная система управляющих по делам рек, назначено более 300 тыс. управляющих по делам рек на четырех уровнях: провинций, городов, уездов и волостей. В 29 административных единицах провинциального уровня также работают более 760 тыс. управляющих по делам рек на уровне деревень. (Синьхуа)

Пекин, 17 июля /Синьхуа/ — В Пекине на прошедшей сегодня пресс-конференции было заявлено, что на конец июня 2018 года в 31 административной единице провинциального уровня Китая уже создана полноценная система управляющих по делам рек, назначено более 300 тыс. управляющих по делам рек на четырех уровнях: провинций, городов, уездов и волостей. В 29 административных единицах провинциального уровня также работают более 760 тыс. управляющих по делам рек на уровне деревень. (Синьхуа)

Пекин, 17 июля /Синьхуа/ — В Пекине на прошедшей сегодня пресс-конференции было заявлено, что на конец июня 2018 года в 31 административной единице провинциального уровня Китая уже создана полноценная система управляющих по делам рек, назначено более 300 тыс. управляющих по делам рек на четырех уровнях: провинций, городов, уездов и волостей. В 29 административных единицах провинциального уровня также работают более 760 тыс. управляющих по делам рек на уровне деревень. (Синьхуа)