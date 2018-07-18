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В Китае создали полноценную систему контроля на реках
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В Китае создали полноценную систему контроля на реках 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Фото: ИА Синьхуа
Пекин, 17 июля /Синьхуа/ — В Пекине на прошедшей сегодня пресс-конференции было заявлено, что на конец июня 2018 года в 31 административной единице провинциального уровня Китая уже создана полноценная система управляющих по делам рек, назначено более 300 тыс. управляющих по делам рек на четырех уровнях: провинций, городов, уездов и волостей. В 29 административных единицах провинциального уровня также работают более 760 тыс. управляющих по делам рек на уровне деревень. (Синьхуа)
Пекин, 17 июля /Синьхуа/ — В Пекине на прошедшей сегодня пресс-конференции было заявлено, что на конец июня 2018 года в 31 административной единице провинциального уровня Китая уже создана полноценная система управляющих по делам рек, назначено более 300 тыс. управляющих по делам рек на четырех уровнях: провинций, городов, уездов и волостей. В 29 административных единицах провинциального уровня также работают более 760 тыс. управляющих по делам рек на уровне деревень. (Синьхуа)
Пекин, 17 июля /Синьхуа/ — В Пекине на прошедшей сегодня пресс-конференции было заявлено, что на конец июня 2018 года в 31 административной единице провинциального уровня Китая уже создана полноценная система управляющих по делам рек, назначено более 300 тыс. управляющих по делам рек на четырех уровнях: провинций, городов, уездов и волостей. В 29 административных единицах провинциального уровня также работают более 760 тыс. управляющих по делам рек на уровне деревень. (Синьхуа)
Пекин, 17 июля /Синьхуа/ — В Пекине на прошедшей сегодня пресс-конференции было заявлено, что на конец июня 2018 года в 31 административной единице провинциального уровня Китая уже создана полноценная система управляющих по делам рек, назначено более 300 тыс. управляющих по делам рек на четырех уровнях: провинций, городов, уездов и волостей. В 29 административных единицах провинциального уровня также работают более 760 тыс. управляющих по делам рек на уровне деревень. (Синьхуа)
Пекин, 17 июля /Синьхуа/ — В Пекине на прошедшей сегодня пресс-конференции было заявлено, что на конец июня 2018 года в 31 административной единице провинциального уровня Китая уже создана полноценная система управляющих по делам рек, назначено более 300 тыс. управляющих по делам рек на четырех уровнях: провинций, городов, уездов и волостей. В 29 административных единицах провинциального уровня также работают более 760 тыс. управляющих по делам рек на уровне деревень. (Синьхуа)
Пекин, 17 июля /Синьхуа/ — В Пекине на прошедшей сегодня пресс-конференции было заявлено, что на конец июня 2018 года в 31 административной единице провинциального уровня Китая уже создана полноценная система управляющих по делам рек, назначено более 300 тыс. управляющих по делам рек на четырех уровнях: провинций, городов, уездов и волостей. В 29 административных единицах провинциального уровня также работают более 760 тыс. управляющих по делам рек на уровне деревень. (Синьхуа)
Пекин, 17 июля /Синьхуа/ — В Пекине на прошедшей сегодня пресс-конференции было заявлено, что на конец июня 2018 года в 31 административной единице провинциального уровня Китая уже создана полноценная система управляющих по делам рек, назначено более 300 тыс. управляющих по делам рек на четырех уровнях: провинций, городов, уездов и волостей. В 29 административных единицах провинциального уровня также работают более 760 тыс. управляющих по делам рек на уровне деревень. (Синьхуа)
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