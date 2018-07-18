Подготовка организма к зиме при помощи традиционной китайской медицины 

Пекин, 17 июля /Синьхуа/ — В Китае начался самый жаркий сезон, и по всей стране люди используют методы традиционной китайской медицины, чтобы заблаговременно подготовить организм к зиме. (Синьхуа)
Пекин, 17 июля /Синьхуа/ — В Китае начался самый жаркий сезон, и по всей стране люди используют методы традиционной китайской медицины, чтобы заблаговременно подготовить организм к зиме. (Синьхуа)
Пекин, 17 июля /Синьхуа/ — В Китае начался самый жаркий сезон, и по всей стране люди используют методы традиционной китайской медицины, чтобы заблаговременно подготовить организм к зиме. (Синьхуа)
Пекин, 17 июля /Синьхуа/ — В Китае начался самый жаркий сезон, и по всей стране люди используют методы традиционной китайской медицины, чтобы заблаговременно подготовить организм к зиме. (Синьхуа)
Пекин, 17 июля /Синьхуа/ — В Китае начался самый жаркий сезон, и по всей стране люди используют методы традиционной китайской медицины, чтобы заблаговременно подготовить организм к зиме. (Синьхуа)
Пекин, 17 июля /Синьхуа/ — В Китае начался самый жаркий сезон, и по всей стране люди используют методы традиционной китайской медицины, чтобы заблаговременно подготовить организм к зиме. (Синьхуа)
Пекин, 17 июля /Синьхуа/ — В Китае начался самый жаркий сезон, и по всей стране люди используют методы традиционной китайской медицины, чтобы заблаговременно подготовить организм к зиме. (Синьхуа)
Пекин, 17 июля /Синьхуа/ — В Китае начался самый жаркий сезон, и по всей стране люди используют методы традиционной китайской медицины, чтобы заблаговременно подготовить организм к зиме. (Синьхуа)
Пекин, 17 июля /Синьхуа/ — В Китае начался самый жаркий сезон, и по всей стране люди используют методы традиционной китайской медицины, чтобы заблаговременно подготовить организм к зиме. (Синьхуа)
Пекин, 17 июля /Синьхуа/ — В Китае начался самый жаркий сезон, и по всей стране люди используют методы традиционной китайской медицины, чтобы заблаговременно подготовить организм к зиме. (Синьхуа)
Пекин, 17 июля /Синьхуа/ — В Китае начался самый жаркий сезон, и по всей стране люди используют методы традиционной китайской медицины, чтобы заблаговременно подготовить организм к зиме. (Синьхуа)
Пекин, 17 июля /Синьхуа/ — В Китае начался самый жаркий сезон, и по всей стране люди используют методы традиционной китайской медицины, чтобы заблаговременно подготовить организм к зиме. (Синьхуа)
Пекин, 17 июля /Синьхуа/ — В Китае начался самый жаркий сезон, и по всей стране люди используют методы традиционной китайской медицины, чтобы заблаговременно подготовить организм к зиме. (Синьхуа)