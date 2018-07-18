Водные развлечения для спасения от жары 

Пекин, 17 июля /Синьхуа/ — В Китае наступил первый день сезона летней жары, и люди повсеместно выбирают водные развлечения, чтобы спастись от зноя и насладиться прохладой. Фотографии Синьхуа
Пекин, 17 июля /Синьхуа/ — В Китае наступил первый день сезона летней жары, и люди повсеместно выбирают водные развлечения, чтобы спастись от зноя и насладиться прохладой. Фотографии Синьхуа
Пекин, 17 июля /Синьхуа/ — В Китае наступил первый день сезона летней жары, и люди повсеместно выбирают водные развлечения, чтобы спастись от зноя и насладиться прохладой. Фотографии Синьхуа
Пекин, 17 июля /Синьхуа/ — В Китае наступил первый день сезона летней жары, и люди повсеместно выбирают водные развлечения, чтобы спастись от зноя и насладиться прохладой. Фотографии Синьхуа
Пекин, 17 июля /Синьхуа/ — В Китае наступил первый день сезона летней жары, и люди повсеместно выбирают водные развлечения, чтобы спастись от зноя и насладиться прохладой. Фотографии Синьхуа
Пекин, 17 июля /Синьхуа/ — В Китае наступил первый день сезона летней жары, и люди повсеместно выбирают водные развлечения, чтобы спастись от зноя и насладиться прохладой. Фотографии Синьхуа
Пекин, 17 июля /Синьхуа/ — В Китае наступил первый день сезона летней жары, и люди повсеместно выбирают водные развлечения, чтобы спастись от зноя и насладиться прохладой. Фотографии Синьхуа