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Водные развлечения для спасения от жары
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Водные развлечения для спасения от жары 

ИА Синьхуа 26 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Пекин, 17 июля /Синьхуа/ — В Китае наступил первый день сезона летней жары, и люди повсеместно выбирают водные развлечения, чтобы спастись от зноя и насладиться прохладой. Фотографии Синьхуа
Пекин, 17 июля /Синьхуа/ — В Китае наступил первый день сезона летней жары, и люди повсеместно выбирают водные развлечения, чтобы спастись от зноя и насладиться прохладой. Фотографии Синьхуа
Пекин, 17 июля /Синьхуа/ — В Китае наступил первый день сезона летней жары, и люди повсеместно выбирают водные развлечения, чтобы спастись от зноя и насладиться прохладой. Фотографии Синьхуа
Пекин, 17 июля /Синьхуа/ — В Китае наступил первый день сезона летней жары, и люди повсеместно выбирают водные развлечения, чтобы спастись от зноя и насладиться прохладой. Фотографии Синьхуа
Пекин, 17 июля /Синьхуа/ — В Китае наступил первый день сезона летней жары, и люди повсеместно выбирают водные развлечения, чтобы спастись от зноя и насладиться прохладой. Фотографии Синьхуа
Пекин, 17 июля /Синьхуа/ — В Китае наступил первый день сезона летней жары, и люди повсеместно выбирают водные развлечения, чтобы спастись от зноя и насладиться прохладой. Фотографии Синьхуа
Пекин, 17 июля /Синьхуа/ — В Китае наступил первый день сезона летней жары, и люди повсеместно выбирают водные развлечения, чтобы спастись от зноя и насладиться прохладой. Фотографии Синьхуа
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