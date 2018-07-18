Кулинарное соревнование в провинции Цзянсу

Наньтун, 17 июля / Синьхуа / — Более 30 шеф-поваров приняли участие в кулинарном соревновании, прошедшем сегодня в уезде Хайань городского округа Наньтун /провинция Цзянсу, Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа

Наньтун, 17 июля /Синьхуа/ — Более 30 шеф-поваров приняли участие в кулинарном соревновании, прошедшем сегодня в уезде Хайань городского округа Наньтун /провинция Цзянсу, Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа

Наньтун, 17 июля /Синьхуа/ — Более 30 шеф-поваров приняли участие в кулинарном соревновании, прошедшем сегодня в уезде Хайань городского округа Наньтун /провинция Цзянсу, Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа

Наньтун, 17 июля /Синьхуа/ — Более 30 шеф-поваров приняли участие в кулинарном соревновании, прошедшем сегодня в уезде Хайань городского округа Наньтун /провинция Цзянсу, Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа

Наньтун, 17 июля /Синьхуа/ — Более 30 шеф-поваров приняли участие в кулинарном соревновании, прошедшем сегодня в уезде Хайань городского округа Наньтун /провинция Цзянсу, Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа