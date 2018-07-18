Останки древнего человека гигантского роста выставлены в Национальном музее Китая 

Тело древнего человека, возраст которого составляет примерно 5 тыс. лет выставлено в Национальном музее Китая.
При этом его рост — 190 см, что для периода его жизни является гигантским, пишет газета Жэньминь жибао он-лайн.
Согласно изданию, в ходе раскопок на руинах Цзяоцзя, расположенных в районе Чжанцю в городе Цзинань провинции Шаньдун, были обнаружены останки нескольких человек, рост которых при жизни превышал 180 см. В частности, из могилы главы племени был извлечен скелет, высота которого составляет 190 см.
Эти открытия изменили предыдущее мнения археологов, что древние люди отличались низким ростом и небольшой физической силой.
Специалисты уже предположили, что 5 тыс. лет назад, местные жители современной провинции Шаньдун умели выращивать сельскохозяйственные культуры и разводить домашних животных, поэтому у них было много разнообразных источников пищи, и всё это отразилось на их физических показателях.
Тем более, обнаруженные тела хозяев гробниц занимали самые почётные места в племени, соответственно они имели больше доступа к материальным ресурсам.
Однако, некоторые археологи считают, что рост древних людей напрямую зависел от места их проживания.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что в Китае обнаружили наскальное изображение человеческого лица возрастом 7 тыс. лет.
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