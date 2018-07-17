Премьер-министр Японии Синдзо Абэ надеется на строительство мостов дружбы «юными послами Китая и Японии»

В этом году исполняется 10 лет со старта мероприятий по обмену «юными послами Китая и Японии». Многие представители молодежи двух стран, участвовавшие ранее в мероприятиях обмена «юными послами Китая и Японии», вновь собрались в японском Токио.

Синдзо Абэ отметил, что контакты между молодежью двух стран важнее, чем межправительственные обмены, поскольку на молодежи лежит ответственность за будущее японско-китайской дружбы. Он выразил надежду, что «юные послы» в будущем смогут построить мосты дружбы между двумя странами во всех сферах. —0—