Экслюзив: предстоящий визит Си Цзиньпина в ОАЭ повысит уровень двустороннего сотрудничества, откроет новую страницу в дружественных отношениях между двумя странами…

В интервью корр. Синьхуа Ни Цзянь отметил, что китайский лидер впервые посещает ОАЭ за последние 29 лет, и этот визит непременно укрепит и углубит политическое и стратегическое взаимодоверие между КНР и ОАЭ, всесторонне повысит уровень всеобъемлющего, многоступенчатого делового сотрудничества, поможет сторонам построить отношения стратегического партнерства, ориентированные на будущее и на пользу для планеты и региона.

Говоря о нынешнем состоянии двусторонних связей, дипломат отметил, что среди арабских стран ОАЭ являются вторым торговым партнером Китая и крупнейшим для него экспортным рынком. Китай также много лет подряд сохраняет звание крупнейшего торгового партнера ОАЭ.

Посол подчеркнул, что отношения между КНР и ОАЭ находятся в наилучшем периоде развития. ОАЭ являются одной из наиболее глубоко, обширно и результативно взаимодействующих с Китаем средневосточных стран, представляют собой образец налаживания Китаем делового, дружественного, взаимовыгодного и обоюдовыигрышного, основанного на взаимоуважении сотрудничества с арабскими и исламскими государствами. —0—