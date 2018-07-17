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Экслюзив: предстоящий визит Си Цзиньпина в ОАЭ повысит уровень двустороннего сотрудничества, откроет новую страницу в дружественных отношениях между двумя странами…
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Экслюзив: предстоящий визит Си Цзиньпина в ОАЭ повысит уровень двустороннего сотрудничества, откроет новую страницу в дружественных отношениях между двумя странами… 

ИА Синьхуа 1 час назад
Абу-Даби, 17 июля /Синьхуа/ — По приглашению президента Объединенных Арабских Эмиратов /ОАЭ/ Халифы бен Заида аль Нахайяна председатель КНР Си Цзиньпин нанесет государственный визит в ОАЭ. Посол КНР в ОАЭ Ни Цзянь считает, что он имеет глубокое политическое, историческое и стратегическое значение для развития двусторонних отношений, является «поездкой дружбы и сотрудничества, которая определит вектор дальнейшего развития».
В интервью корр. Синьхуа Ни Цзянь отметил, что китайский лидер впервые посещает ОАЭ за последние 29 лет, и этот визит непременно укрепит и углубит политическое и стратегическое взаимодоверие между КНР и ОАЭ, всесторонне повысит уровень всеобъемлющего, многоступенчатого делового сотрудничества, поможет сторонам построить отношения стратегического партнерства, ориентированные на будущее и на пользу для планеты и региона.
Говоря о нынешнем состоянии двусторонних связей, дипломат отметил, что среди арабских стран ОАЭ являются вторым торговым партнером Китая и крупнейшим для него экспортным рынком. Китай также много лет подряд сохраняет звание крупнейшего торгового партнера ОАЭ.
Посол подчеркнул, что отношения между КНР и ОАЭ находятся в наилучшем периоде развития. ОАЭ являются одной из наиболее глубоко, обширно и результативно взаимодействующих с Китаем средневосточных стран, представляют собой образец налаживания Китаем делового, дружественного, взаимовыгодного и обоюдовыигрышного, основанного на взаимоуважении сотрудничества с арабскими и исламскими государствами. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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