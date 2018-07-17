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Заместитель председателя КНР Ван Цишань встретился с гендиректором ВОЗ
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Заместитель председателя КНР Ван Цишань встретился с гендиректором ВОЗ 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 17 июля /Синьхуа/ — Заместитель председателя КНР Ван Цишань во вторник в Пекине встретился с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения /ВОЗ/ Тедросом Аданомом Гебреисусом.
Ван Цишань отметил, что у Китая с ВОЗ добрые отношения сотрудничества. Китайское правительство активно продвигает строительство «здорового Китая», постоянно повышая уровень здоровья и благосостояния граждан.
Китай одобряет важную роль ВОЗ в координации развития здравоохранения в глобальном масштабе и поддерживает усилия ВОЗ по содействию реализации целей устойчивого развития в области здравоохранения, заявил Ван Цишань.
Заместитель председателя КНР подчеркнул, что Китай желает укреплять сотрудничество с ВОЗ и вносить свой вклад в развитие здравоохранения во всем мире.
Т. А. Гебреисус высоко оценил развитие здравоохранения с китайской спецификой. Он заявил, что ВОЗ продолжит решительно придерживаться принципа одного Китая, углублять стратегическое взаимодействие с КНР в рамках инициативы «Пояс и путь» и сотрудничества по линии Юг-Юг. -0-
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