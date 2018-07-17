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Летний отдых и на лоне природы
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Летний отдых и на лоне природы 

ИА Синьхуа 30 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Пекин, 16 июля /Синьхуа/ — В знойные летние дни жители Китая стараются проводить как можно больше времени на свежем воздухе, отдыхая и набираясь сил на лоне природы. Фотографии Синьхуа
Пекин, 16 июля /Синьхуа/ — В знойные летние дни жители Китая стараются проводить как можно больше времени на свежем воздухе, отдыхая и набираясь сил на лоне природы. Фотографии Синьхуа
Пекин, 16 июля /Синьхуа/ — В знойные летние дни жители Китая стараются проводить как можно больше времени на свежем воздухе, отдыхая и набираясь сил на лоне природы. Фотографии Синьхуа
Пекин, 16 июля /Синьхуа/ — В знойные летние дни жители Китая стараются проводить как можно больше времени на свежем воздухе, отдыхая и набираясь сил на лоне природы. Фотографии Синьхуа
Пекин, 16 июля /Синьхуа/ — В знойные летние дни жители Китая стараются проводить как можно больше времени на свежем воздухе, отдыхая и набираясь сил на лоне природы. Фотографии Синьхуа
Пекин, 16 июля /Синьхуа/ — В знойные летние дни жители Китая стараются проводить как можно больше времени на свежем воздухе, отдыхая и набираясь сил на лоне природы. Фотографии Синьхуа
Пекин, 16 июля /Синьхуа/ — В знойные летние дни жители Китая стараются проводить как можно больше времени на свежем воздухе, отдыхая и набираясь сил на лоне природы. Фотографии Синьхуа
Пекин, 16 июля /Синьхуа/ — В знойные летние дни жители Китая стараются проводить как можно больше времени на свежем воздухе, отдыхая и набираясь сил на лоне природы. Фотографии Синьхуа
Пекин, 16 июля /Синьхуа/ — В знойные летние дни жители Китая стараются проводить как можно больше времени на свежем воздухе, отдыхая и набираясь сил на лоне природы. Фотографии Синьхуа
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