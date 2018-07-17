Летний отдых и на лоне природы

Пекин, 16 июля / Синьхуа / — В знойные летние дни жители Китая стараются проводить как можно больше времени на свежем воздухе, отдыхая и набираясь сил на лоне природы. Фотографии Синьхуа

Пекин, 16 июля /Синьхуа/ — В знойные летние дни жители Китая стараются проводить как можно больше времени на свежем воздухе, отдыхая и набираясь сил на лоне природы. Фотографии Синьхуа

Пекин, 16 июля /Синьхуа/ — В знойные летние дни жители Китая стараются проводить как можно больше времени на свежем воздухе, отдыхая и набираясь сил на лоне природы. Фотографии Синьхуа

Пекин, 16 июля /Синьхуа/ — В знойные летние дни жители Китая стараются проводить как можно больше времени на свежем воздухе, отдыхая и набираясь сил на лоне природы. Фотографии Синьхуа

Пекин, 16 июля /Синьхуа/ — В знойные летние дни жители Китая стараются проводить как можно больше времени на свежем воздухе, отдыхая и набираясь сил на лоне природы. Фотографии Синьхуа

Пекин, 16 июля /Синьхуа/ — В знойные летние дни жители Китая стараются проводить как можно больше времени на свежем воздухе, отдыхая и набираясь сил на лоне природы. Фотографии Синьхуа

Пекин, 16 июля /Синьхуа/ — В знойные летние дни жители Китая стараются проводить как можно больше времени на свежем воздухе, отдыхая и набираясь сил на лоне природы. Фотографии Синьхуа

Пекин, 16 июля /Синьхуа/ — В знойные летние дни жители Китая стараются проводить как можно больше времени на свежем воздухе, отдыхая и набираясь сил на лоне природы. Фотографии Синьхуа

Пекин, 16 июля /Синьхуа/ — В знойные летние дни жители Китая стараются проводить как можно больше времени на свежем воздухе, отдыхая и набираясь сил на лоне природы. Фотографии Синьхуа