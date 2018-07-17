Ещё
В пекинском аэропорту «Шоуду» отменили почти 650 рейсов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В пекинском аэропорту «Шоуду» отменили почти 650 рейсов 

РИА Новости 35 минут назад
ПЕКИН, 17 июл — РИА Новости. Почти 650 рейсов отменены и еще 129 задержаны в международном аэропорту «Шоуду» в Пекине в понедельник из-за погодных условий: в китайской столице уже несколько дней не прекращаются проливные дожди с грозами.
Согласно данным онлайн-табло аэропорта, по состоянию на 12.30 по местному времени (07.30 мск), 17 июля отменен вылет 364 рейсов, задержаны 113, преимущественно изменение расписания коснулось внутренних рейсов. Задерживается прибытие 16 рейсов, 279 отменены.
Рейсы российской авиакомпании «Аэрофлот» не затронуты. Отменены три рейса авиакомпании S7, которые должны были выполнять перелет из Шанхая в Пекин (S74694), из Гуанчжоу в Пекин (S74692), а также рейс из Пекина в Шанхай (S74693). Международные рейсы авиакомпании не затронуты.
Метеорологическое бюро Пекина ввело в разных районах китайской столицы синий и желтый уровни предупреждения, в связи с непогодой в понедельник по всему городу будут закрыты 133 туристических объекта, включая парки, участки Великой Китайской стены, храмовые комплексы, аттракционы под открытым небом, закрыт доступ к туристическим маршрутам.
Предупреждение будет действовать еще и в среду.
Последние новости
Путин подарил первой леди Франции букет пионов и роз Принцы Чарльз и Уильям отказались встречаться с Трампом Западные СМИ раскритиковали за попытку представить россиян "дикарями"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин прокомментировал «ракетный удар» по США184
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США503
Путин и Трамп обсудили Украину199
В России оценили неожиданное решение Франции177
Блогеры случайно обнаружили секретную базу ВСУ44
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
На Западе обрушились с оскорблениями на Трампа
США В мире
00:38
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа
Политика США
05:07
«Бога Кузю» все же посадили
Происшествия
01:01
Путин сухо отреагировал на подмигивание Трампа
В мире
05:24
«Теперь мяч на стороне США»
Политика США
00:17
Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»
Происшествия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение