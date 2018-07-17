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В Китае насчитывается 319 млн автотранспортных средств
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В Китае насчитывается 319 млн автотранспортных средств 

ИА Синьхуа 51 минуту назад
Пекин, 17 июля /Синьхуа/ — По состоянию на конец прошлого месяца, в Китае насчитывалось 319 млн автотранспортных средств, сообщило Министерство общественной безопасности Китая.
По информации Управления дорожного движения министерства, количество зарегистрированных в первом полугодии этого года автомобилей в стране составило 16,36 млн единиц, а в аналогичный период прошлого года показатель равнялся 15,94 млн единицам.
В частности количество автомобилей на новых источниках энергии в стране достигло 1,99 млн единиц.
В Китае насчитывается 58 городов с количеством автомобилей более одного млн единиц. В частности, в семи городах эта цифра превысила три млн  Одновременно с этим отмечен и рост числа водителей. В Китае насчитывается 396 млн водителей. Доля женщин среди них — 29,3 проц. -0-
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