В Китае стартовало второе совместное патрулирование с участием сотрудников полиции Китая и Италии 

Пекин, 17 июля /Синьхуа/ — В понедельник в Пекине официально стартовало второе китайско-итальянское полицейское совместное патрулирование.
В течение ближайших двух недель 8 сотрудников полиции Италии вместе с коллегами Китая проведут патрулирование в туристических районах Пекина, Шанхая, Ханчжоу и Сианя. Итальянская полиция окажет помощь китайской стороне в решении вопросов безопасности, связанных с туристами из Италии.
Подобный проект реализуется в Китае уже во второй раз.
По словам начальника Управления международного сотрудничества Министерства общественной безопасности /МОБ/ КНР Ляо Цзиньжуна, совместное патрулирование позволит сторонам глубоко обменяться опытом в работе и повысить уровень защиты безопасности граждан.
Как ранее сообщалось, МОБ Китая в мае 2016 года, в июне 2017 года и мае текущего года трижды отправляло своих сотрудников правоохранительных органов в Италию для осуществления совместного патрулирования. В апреле 2017 года по приглашению МОБ 4 сотрудника полиции Италии прибыли в Китай и участвовали в совместном патрулировании в Пекине и Шанхае. -0-