В Китае стартовало второе совместное патрулирование с участием сотрудников полиции Китая и Италии

Пекин, 17 июля / Синьхуа / — В понедельник в Пекине официально стартовало второе китайско-итальянское полицейское совместное патрулирование.

В течение ближайших двух недель 8 сотрудников полиции Италии вместе с коллегами Китая проведут патрулирование в туристических районах Пекина, Шанхая Ханчжоу и Сианя. Итальянская полиция окажет помощь китайской стороне в решении вопросов безопасности, связанных с туристами из Италии.

Подобный проект реализуется в Китае уже во второй раз.

По словам начальника Управления международного сотрудничества Министерства общественной безопасности /МОБ/ КНР Ляо Цзиньжуна, совместное патрулирование позволит сторонам глубоко обменяться опытом в работе и повысить уровень защиты безопасности граждан.