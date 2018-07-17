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Бывший член бюро комитета НПКСК провинции Гуандун попал под следствие
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Бывший член бюро комитета НПКСК провинции Гуандун попал под следствие 

ИА Синьхуа 21 минуту назад
Гуанчжоу, 17 июля /Синьхуа/ — В отношении Цай Цзунцзэ, бывшего члена бюро комитета Народного политического консультативного совета Китая /НПКСК/ провинции Гуандун на юге Китая, ведется дисциплинарная проверка и расследование надзорным органом.
По информации провинциальной комиссии КПК по проверке дисциплины, Цай Цзунцзэ подозревается в серьезных нарушениях партийной дисциплины и закона.
Цай Цзунцзэ родился в декабре 1951 года и вышел на пенсию в январе 2013 года. Занимал посты вице-мэра и мэра города Шаньтоу, член бюро комитета НПКСК провинции Гуандун и др. -0-
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