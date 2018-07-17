Бывший член бюро комитета НПКСК провинции Гуандун попал под следствие

Гуанчжоу , 17 июля / Синьхуа / — В отношении Цай Цзунцзэ, бывшего члена бюро комитета Народного политического консультативного совета Китая /НПКСК/ провинции Гуандун на юге Китая, ведется дисциплинарная проверка и расследование надзорным органом.

По информации провинциальной комиссии КПК по проверке дисциплины, Цай Цзунцзэ подозревается в серьезных нарушениях партийной дисциплины и закона.

Цай Цзунцзэ родился в декабре 1951 года и вышел на пенсию в январе 2013 года. Занимал посты вице-мэра и мэра города Шаньтоу, член бюро комитета НПКСК провинции Гуандун и др. -0-