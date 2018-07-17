Ещё
Ли Кэцян и Ж. -К. Юнкер присутствовали на церемонии открытия круглого стола китайских и европейских предпринимателей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ли Кэцян и Ж. -К. Юнкер присутствовали на церемонии открытия круглого стола китайских и европейских предпринимателей 

ИА Синьхуа 49 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Пекин, 16 июля /Синьхуа/ — Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян и председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер сегодня в Пекине приняли участие в церемонии открытия круглого стола китайских и европейских предпринимателей. Фотографии Синьхуа/Дин Хайтао
ИА Синьхуа: последние новости
Жители Гуанчжоу увидели 8 птенцов красноногого ибиса, вылупившихся в этом году Ведется расследование в отношении заведующего Отделом единого фронта комитета КПК провинции Гуандун Ху Чуньхуа встретился с главой МИД, министром финансов и министром сельского хозяйства Франции
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США435
Названа главная проблема в отношениях РФ и США5
В России оценили неожиданное решение Франции163
Путин и Трамп обсудили судьбу Украины121
Сирийские боевики напали на российскую авиабазу24
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
На Западе обрушились с оскорблениями на Трампа
США В мире
00:38
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа
Политика США
05:07
«Бога Кузю» все же посадили
Происшествия
01:01
Путин сухо отреагировал на подмигивание Трампа
В мире
05:24
«Теперь мяч на стороне США»
Политика США
00:17
Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»
Происшествия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение