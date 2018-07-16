Китайско-хорватское совместное патрулирование говорит о поднятии уровня сотрудничества правоохранительных органов двух стран — МИД КНР

По ее словам, в настоящее время китайско-хорватские отношения благоприятно развиваются, достигнуты удовлетворительные результаты в практическом сотрудничестве. В прошлом году количество китайских туристов, совершивших турпоездки в Хорватию , выросло почти на 60 процентов.

Китайско-хорватское совместное патрулирование правоохранительных органов было запущено именно на фоне быстрого развития туристического сотрудничества двух стран, отметила она.

Первое китайско-хорватское совместное патрулирование правоохранительных органов означает, что сотрудничество между правоохранительными органами двух стран поднялось на новый уровень, заявила она, добавив, что Китай готов усиливать сотрудничество с Хорватией во всех сферах и прилагать усилия для дальнейшего развития китайско-хорватских отношений.