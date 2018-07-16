Эксклюзив: ЮНЕСКО надеется вывести сотрудничество с Китаем на новый уровень — генеральный директор ЮНЕСКО О. Азулай

Париж, 16 июля / Синьхуа / — " Китай неизменно придерживается мультилатерализма и оказывает всемерную поддержку Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры / ЮНЕСКО / в многочисленных областях, является важным партнером организации по стратегическому сотрудничеству", — заявила в эксклюзивном интервью корр. агентства Синьхуа генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азулай в преддверии своего официального визита в КНР 16-19 июля, выразив надежду, что взаимодействие организации с Китаем выйдет на новый уровень.

Как стало известно, предстоящая поездка будет первым визитом О. Азулай в Китай с ноября 2017 года — момента ее официального вступления в должность гендиректора ЮНЕСКО. По ее словам, этот визит крайне важен и имеет стратегическое значение, поскольку ЮНЕСКО и Китай поддерживают тесные связи.

"Современный мир сталкивается с рядом глобальных вызовов, таких как экстремизм и климатические изменения, с которыми ни одна страна не сможет справиться в одиночку", — сказала О. Азулай, указав, что для поиска пути их окончательного преодоления необходимо опираться на мультилатерализм. «Будучи ответственной державой, Китай неизменно придерживается мультилатерализма, признает и поддерживает миссию ЮНЕСКО, в этой связи сразу после вступления в должность гендиректора ЮНЕСКО я приняла решение посетить Китай», — отметила она.

О. Азулай рассказала корр. агентства Синьхуа, что за последние десять с лишним лет она неоднократно бывала в Китае и своими глазами видела перемены и развитие страны. Она высоко оценила успехи, достигнутые Китаем в сфере образования: с 80-х годов резко вырос уровень грамотности населения страны. По ее мнению, этот прогресс заложил основу для достижения сегодняшних экономических успехов и развития высоких и новейших технологий в КНР. «Кроме того, Китай придает особое значение собственной культуре и истории, что также стало важной составляющей нынешней мощи страны», — отметила она.

О. Азулай в интервью также с восхищением отозвалась о вкладе Китая в работу ЮНЕСКО. По ее словам, на этом посту она отчетливо видит постоянную поддержку Китаем работы организации и именно ту ответственность, которая соответствует статусу страны.

Когда речь зашла об инициативе «Пояс и путь», гендиректор указала, что, помимо инфраструктурного строительства и торговых связей, сотрудничество и обмен в сферах культуры и образования также являются важными составляющими инициативы. «ЮНЕСКО принимает активное участие в реализации данной инициативы», — сказала она.

По мнению гендиректора, ЮНЕСКО должна идти в ногу со временем, уделять особое внимание решению проблем в сферах образования, демографии, климата, науки и техники. «ЮНЕСКО будет и дальше содействовать развитию Китая в сферах образования, науки и культуры», — отметила О. Азулай, выразив надежду, что Китай продолжит вместе с ЮНЕСКО посылать миру сигнал о взаимодействии в сферах образования, культуры, науки и техники. —0—