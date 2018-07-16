На видео видно, что мимика и жесты двух лидеров отзеркаливаются: cначала они смотрят вниз, затем поочередно трогают свои пиджаки, а после они друг за другом сомкнули на мгновение ладони и встретились взглядами. В конце видео Трамп подмигнул Путину.