Президент США Дональд Трамп подмигнул президенту России Владимиру Путину во время их встречи в Хельсинки. На это обратил внимание корреспондент Sky News Марк Стоун в твиттере, опубликовав видео.
На видео видно, что мимика и жесты двух лидеров отзеркаливаются: cначала они смотрят вниз, затем поочередно трогают свои пиджаки, а после они друг за другом сомкнули на мгновение ладони и встретились взглядами. В конце видео Трамп подмигнул Путину.
Very awkward body language… but @realDonaldTrump did offer Vladimir Putin a wink. @SkyNews 😉 pic.twitter.com/mQur4dzReI— Mark Stone (@Stone_SkyNews) 16 июля 2018 г.
Ранее Трамп и Путин встретились в столице Финляндии на саммите. Во время встречи в Хельсинки американский президент Дональд Трамп отметил, что у него и российского лидера Владимира Путина есть много тем для обсуждения.