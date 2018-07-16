Ещё
Трамп подмигнул Путину
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп подмигнул Путину на встрече в Хельсинки 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп подмигнул президенту России Владимиру Путину во время их встречи в Хельсинки. На это обратил внимание корреспондент Sky News Марк Стоун в твиттере, опубликовав видео.
На видео видно, что мимика и жесты двух лидеров отзеркаливаются: cначала они смотрят вниз, затем поочередно трогают свои пиджаки, а после они друг за другом сомкнули на мгновение ладони и встретились взглядами. В конце видео Трамп подмигнул Путину.
Ранее Трамп и Путин встретились в столице Финляндии на саммите. Во время встречи в Хельсинки американский президент Дональд Трамп отметил, что у него и российского лидера Владимира Путина есть много тем для обсуждения.
Газета.Ru: последние новости
В Приморье раскрыли контрабанду леса в Китай на 74 млн рублей КНДР хочет принять участие в клубном ЧМ по художественной гимнастике в Японии Песков о позиции Трампа по Крыму: розовых очков не носим
Комментарии6
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России оценили неожиданное решение Франции113
«Теперь мяч на стороне США»278
Путин прокомментировал позицию Трампа по Крыму129
«Кортеж» Путина в Хельсинки, парализованный Крым и другие события дня15
«Встреча века» завершилась. Трамп высказался первым422
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
00:38
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа
Политика США
05:07
«Бога Кузю» все же посадили
Происшествия
01:01
Путин сухо отреагировал на подмигивание Трампа
В мире
05:24
«Теперь мяч на стороне США»
Политика США
00:17
Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»
Происшествия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
00:15
Мощный взрыв прогремел на северо-западе Москвы
Происшествия
00:49
Путин опоздал на встречу к Трампу
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение