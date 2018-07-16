Китай и Евросоюз наладят коммуникацию по вопросам кибербезопасности

Китай и Евросоюз хотят вместе наращивать коммуникацию по вопросам обеспечения кибербезопасности. По словам премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна, такой подход поможет государствам лучше понять нормы и правила друг друга в киберпространстве.

Выступая на совместной пресс-конференции, Ли Кэцян высказался относительно новой инициативы:

«Мы обсудили вопросы кибербезопасности и пришли к согласию усилить коммуникацию между Китаем и ЕС по этому вопросу».

Соответствующая договоренность была достигнута входе заседания в рамках 20-го саммита ЕС-КНР в Пекине.

Ли Кэцян подчеркнул, что усиленная коммуникация позволит Евросоюзу понять китайские нормы и правила, а его республика сможет изучить современные разработки ЕС в области законодательства по кибербезопасности.

«Благодаря этим нововведениям в век цифровой экономики, мы будем иметь более тесную коммуникацию для защиты персональных данных, торговых секретов и прав интеллектуальной собственности», — передают СМИ слова Ли Кэцяна.

Напомним, что на прошлой неделе Китай предложил России рассмотреть возможность создания собственного аналога таких спутниковых группировок, как OneWeb и Starlink. Такое решение поможет предоставить широкополосный доступ в Сеть.

Приблизительно тысячу космических аппаратов Китай планирует использовать для национальной спутниковой системы. Они буду располагаться на низкой, средней и геостационарной орбитах.