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Китай и Евросоюз наладят коммуникацию по вопросам кибербезопасности
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Китай и Евросоюз наладят коммуникацию по вопросам кибербезопасности 

Anti-Malware.ru 1 час назад
Китай и Евросоюз хотят вместе наращивать коммуникацию по вопросам обеспечения кибербезопасности. По словам премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна, такой подход поможет государствам лучше понять нормы и правила друг друга в киберпространстве.
Выступая на совместной пресс-конференции, Ли Кэцян высказался относительно новой инициативы:
«Мы обсудили вопросы кибербезопасности и пришли к согласию усилить коммуникацию между Китаем и ЕС по этому вопросу».
Соответствующая договоренность была достигнута входе заседания в рамках 20-го саммита ЕС-КНР в Пекине.
Ли Кэцян подчеркнул, что усиленная коммуникация позволит Евросоюзу понять китайские нормы и правила, а его республика сможет изучить современные разработки ЕС в области законодательства по кибербезопасности.
«Благодаря этим нововведениям в век цифровой экономики, мы будем иметь более тесную коммуникацию для защиты персональных данных, торговых секретов и прав интеллектуальной собственности», — передают СМИ слова Ли Кэцяна.
Напомним, что на прошлой неделе Китай предложил России рассмотреть возможность создания собственного аналога таких спутниковых группировок, как OneWeb и Starlink. Такое решение поможет предоставить широкополосный доступ в Сеть.
Приблизительно тысячу космических аппаратов Китай планирует использовать для национальной спутниковой системы. Они буду располагаться на низкой, средней и геостационарной орбитах.
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