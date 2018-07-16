Южная Корея и Россия ведут переговоры о рыбоперерабатывающем комплексе

"В области рыболовства ведутся переговоры с российской стороной о предложенном корейским предприятием проекте строительства рыбоперерабатывающего и логистического комплекса во Владивостоке", — сказал Сон Ён Гиль российским журналистам.

Как сообщили в комитете, план по инвестированию в мощности рыболовецкого порта, логистические мощности по хранению контейнеров, а также в перерабатывающие заводы в рамках комплекса оценивается примерно в 110 миллионов долларов. Проект строительства предусматривает подобный план при условии предоставления территории в 70 тысяч квадратных метров на мысе Назимова во Владивостоке.

Сон Ён Гиль отметил, что в области сельского хозяйства между Сеулом и Москвой ведется сотрудничество с целью поиска инвестиционных проектов на основе регулярного проведения российско-корейского бизнес-диалога.