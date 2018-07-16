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Южная Корея и Россия ведут переговоры о рыбоперерабатывающем комплексе
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Южная Корея и Россия ведут переговоры о рыбоперерабатывающем комплексе 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
СЕУЛ, 16 июл — РИА Новости. Южная Корея и Россия ведут переговоры о предложенном корейской стороной проекте строительства рыбоперерабатывающего и логистического комплекса во Владивостоке, заявил председатель южнокорейского президентского комитета по северному экономическому сотрудничеству Сон Ён Гиль.
"В области рыболовства ведутся переговоры с российской стороной о предложенном корейским предприятием проекте строительства рыбоперерабатывающего и логистического комплекса во Владивостоке", — сказал Сон Ён Гиль российским журналистам.
Как сообщили в комитете, план по инвестированию в мощности рыболовецкого порта, логистические мощности по хранению контейнеров, а также в перерабатывающие заводы в рамках комплекса оценивается примерно в 110 миллионов долларов. Проект строительства предусматривает подобный план при условии предоставления территории в 70 тысяч квадратных метров на мысе Назимова во Владивостоке.
Сон Ён Гиль отметил, что в области сельского хозяйства между Сеулом и Москвой ведется сотрудничество с целью поиска инвестиционных проектов на основе регулярного проведения российско-корейского бизнес-диалога.
По итогам прошлого визита президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в РФ, когда в сентябре 2017 года он принял участие в Восточном экономическом форуме, было подписано более 15 документов. Также южнокорейский президент предложил России навести «девять мостов» сотрудничества, включая энергетику и транспорт. Позднее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова к сотрудничеству с Южной Кореей по ряду направлений и реализации инициативы «девяти мостов».
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