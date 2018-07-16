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Москва и Сеул на ВЭФ подпишут план реализации инициативы «девяти мостов»
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Москва и Сеул на ВЭФ подпишут план реализации инициативы «девяти мостов» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
СЕУЛ, 16 июл — РИА Новости. Южная Корея и Россия на предстоящем в сентябре Восточном экономическом форуме (ВЭФ) подпишут план реализации инициативы «девяти мостов» сотрудничества, заявил председатель южнокорейского президентского комитета по северному экономическому сотрудничеству Сон Ён Гиль.
Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском 11-13 сентября.
"Россия и Корея договорились подписать план реализации инициативы «девяти мостов» на четвертом Восточном экономическом форуме в сентябре текущего года. Тесное взаимодействие комитета и министерства экономического развития РФ позволит осуществить данный план", — сказал Сон Ён Гиль российским журналистам.
По итогам прошлого визита президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в РФ, когда в сентябре 2017 года он принял участие в Восточном экономическом форуме, было подписано более 15 документов. Также южнокорейский президент предложил России навести «девять мостов» сотрудничества, включая энергетику и транспорт. Позднее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова к сотрудничеству с Южной Кореей по ряду направлений и реализации инициативы «девяти мостов».
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