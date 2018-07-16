Москва и Сеул на ВЭФ подпишут план реализации инициативы «девяти мостов»

Южная Корея и СЕУЛ , 16 июл — РИА Новости Россия на предстоящем в сентябре Восточном экономическом форуме (ВЭФ) подпишут план реализации инициативы «девяти мостов» сотрудничества, заявил председатель южнокорейского президентского комитета по северному экономическому сотрудничеству Сон Ён Гиль.

Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском 11-13 сентября.

"Россия и Корея договорились подписать план реализации инициативы «девяти мостов» на четвертом Восточном экономическом форуме в сентябре текущего года. Тесное взаимодействие комитета и министерства экономического развития РФ позволит осуществить данный план", — сказал Сон Ён Гиль российским журналистам.