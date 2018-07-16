В Южной Кореи отметили успехи в сотрудничестве с Россией в судостроении

СЕУЛ , 16 июл — РИА Новости . Председатель южнокорейского президентского комитета по северному экономическому сотрудничеству Сон Ён Гиль отметил успехи сотрудничества Сеула с Москвой в области судостроения.

По итогам прошлого визита президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в РФ , когда в сентябре 2017 года он принял участие в Восточном экономическом форуме, было подписано более 15 документов. Также южнокорейский президент предложил России навести «девять мостов» сотрудничества, включая энергетику и транспорт. Позднее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова к сотрудничеству с Южной Кореей по ряду направлений и к реализации инициативы «девяти мостов».

"Что касается сотрудничества России и Кореи в области судостроения (в рамках инициативы «девяти мостов» — ред.), то следует обратить внимание на следующие результаты: получение заказа на производство 15 танкеров-ледоколов, предназначенных для перевозки сжиженного природного газа, в рамках проекта «Ямал-СПГ», — сообщил российским журналистам председатель южнокорейского президентского комитета по северному экономическому сотрудничеству.

Сон Ён Гиль добавил, что Южная Корея получила заказ на производство 29 нефтетанкеров и других судов. По его словам, еще одним результатом сотрудничества между двумя странами в области судостроения стало создание совместного предприятия в России с участием трех ведущих судостроительных компаний Кореи для модернизации судоверфи «Звезда».

"Данные результаты позволяют надеяться на расширение и укрепление сотрудничества России и Кореи в области судостроения", — отметил он.